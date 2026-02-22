Atelier d’aquarelle Salle Etxahoun Tardets-Sorholus
Atelier d’aquarelle
Salle Etxahoun Place centrale Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 20 – 20 – EUR
Début : 2026-03-13
fin : 2026-03-13
2026-03-13
Guillermo vous invite à Tardets.
Que vous soyez débutants ou que vous ayez déjà de l’expérience, il vous propose de participer à des ateliers aquarelle, réservé aux adultes. Sur inscription. Inscription possible en cours de session en fonction du nombre de places disponibles. .
Salle Etxahoun Place centrale Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 96 80 03 guillganu@gmail.com
