ATELIER D’AROMATHÉRAPIE Clermont-l’Hérault

ATELIER D’AROMATHÉRAPIE

Place Marcel Gontier Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Offrez-vous une parenthèse de sérénité découvrez comment les huiles essentielles peuvent apaiser le stress et vous apporter calme et sérénité. Vous repartirez avec votre stick olfactif personnalisé, votre allié bien-être à emporter partout. .

Place Marcel Gontier Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 88 10 69

English :

Treat yourself to a moment of serenity: discover how essential oils can relieve stress and bring you calm and serenity.

German :

Gönnen Sie sich eine Auszeit: Entdecken Sie, wie ätherische Öle Stress lindern und Ihnen Ruhe und Gelassenheit verleihen können.

Italiano :

Concedetevi un momento di serenità: scoprite come gli oli essenziali possono alleviare lo stress e portare calma e serenità.

Espanol :

Regálese un momento de serenidad: descubra cómo los aceites esenciales pueden aliviar el estrés y aportarle calma y serenidad.

