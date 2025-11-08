ATELIER D’AROMATHÉRAPIE Clermont-l’Hérault
Place Marcel Gontier Clermont-l’Hérault Hérault
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Offrez-vous une parenthèse de sérénité découvrez comment les huiles essentielles peuvent apaiser le stress et vous apporter calme et sérénité. Vous repartirez avec votre stick olfactif personnalisé, votre allié bien-être à emporter partout. .
Place Marcel Gontier Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 88 10 69
English :
Treat yourself to a moment of serenity: discover how essential oils can relieve stress and bring you calm and serenity.
German :
Gönnen Sie sich eine Auszeit: Entdecken Sie, wie ätherische Öle Stress lindern und Ihnen Ruhe und Gelassenheit verleihen können.
Italiano :
Concedetevi un momento di serenità: scoprite come gli oli essenziali possono alleviare lo stress e portare calma e serenità.
Espanol :
Regálese un momento de serenidad: descubra cómo los aceites esenciales pueden aliviar el estrés y aportarle calma y serenidad.
