Atelier d’aromathérapie Nogent-le-Rotrou
Atelier d’aromathérapie Nogent-le-Rotrou dimanche 18 janvier 2026.
Atelier d’aromathérapie
6 Avenue du Maréchal Foch Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-18 15:00:00
fin : 2026-01-18 17:00:00
Date(s) :
2026-01-18
Atelier Cuisine Aromatique
Apprenez à utiliser les huiles essentielles dans votre cuisine quotidienne, tout en relevant les saveurs de vos plats.
Réservez votre créneau au 06 77 16 00 18
Atelier Cuisine Aromatique
Apprenez à utiliser les huiles essentielles dans votre cuisine quotidienne, tout en relevant les saveurs de vos plats.
Réservez votre créneau au 06 77 16 00 18 (5 personnes maximum) 25 .
6 Avenue du Maréchal Foch Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 16 00 18 lesfeesaromatiques@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Aromatic Cooking Workshop
Learn how to use essential oils in your daily cooking, while enhancing the flavor of your dishes.
Book your slot on 06 77 16 00 18
L’événement Atelier d’aromathérapie Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-01-13 par OTs DU PERCHE