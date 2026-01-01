Atelier d’aromathérapie Nogent-le-Rotrou

Atelier d’aromathérapie

6 Avenue du Maréchal Foch Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Début : 2026-01-18 15:00:00

fin : 2026-01-18 17:00:00

2026-01-18

Atelier Cuisine Aromatique

Apprenez à utiliser les huiles essentielles dans votre cuisine quotidienne, tout en relevant les saveurs de vos plats.

Réservez votre créneau au 06 77 16 00 18

6 Avenue du Maréchal Foch Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 16 00 18 lesfeesaromatiques@gmail.com

English :

Aromatic Cooking Workshop

Learn how to use essential oils in your daily cooking, while enhancing the flavor of your dishes.

Book your slot on 06 77 16 00 18

