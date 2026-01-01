Atelier d’aromathérapie Nogent-le-Rotrou

Atelier d’aromathérapie

6 Avenue du Maréchal Foch Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : 35 – 35 – EUR

35

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28 14:30:00

fin : 2026-01-28 16:30:00

Date(s) :

2026-01-28

Atelier diffusion aromatique

Apprenez à utiliser les huiles essentielles pour vous relaxer, purifier l’air ambiant, faciliter votre sommeil, booster votre immunité.

Réservez votre créneau au 06 77 16 00 18

Apprenez à utiliser les huiles essentielles pour vous relaxer, purifier l’air ambiant, faciliter votre sommeil, booster votre immunité.

Réservez votre créneau au 06 77 16 00 18 (5 personnes maximum) 35 .

6 Avenue du Maréchal Foch Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 16 00 18 lesfeesaromatiques@gmail.com

English :

Aromatic diffusion workshop

Learn how to use essential oils to relax, purify the air, ease sleep and boost immunity.

Book your slot on 06 77 16 00 18

