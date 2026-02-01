Atelier d’aromathérapie pyrénéenne BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre
Atelier d’aromathérapie pyrénéenne BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre samedi 7 février 2026.
Atelier d’aromathérapie pyrénéenne
BAGNERES-DE-BIGORRE 9 bis Place du Foirail Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 11:30:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Atelier d’aromathérapie pyrénéenne avec Adrien Cousy et Ingrid Ghesquière. Huiles essentielles et maux de l’hiver, usages et sécurité.
Ven. 6 fév. à Tarbes, sam. 7 fév. à Bagnères. Inscription par mail
.
BAGNERES-DE-BIGORRE 9 bis Place du Foirail Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie contact@pystill.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Pyrenean aromatherapy workshop with Adrien Cousy and Ingrid Ghesquière. Essential oils and winter ailments, uses and safety.
Fri. Feb. 6 in Tarbes, Sat. Feb. 7 in Bagnères. Mail registration
L’événement Atelier d’aromathérapie pyrénéenne Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-02-04 par Pôle du Tourmalet |CDT65