Atelier d’arpentage autour du livre  »La bataille du vélo », Locaux Dérailleurs Calvados, Caen

Atelier d'arpentage autour du livre »La bataille du vélo » Samedi 21 février, 10h00

Le Collectif Textes et l’association Dérailleurs Calvados vous invitent à un atelier d’arpentage de l’ouvrage de Joseph d’Halluin, La bataille du vélo : vaincre le système automobile, paru aux éditions de l’Escargot en 2023.

Vous avez dit « arpentage » ? Un arpentage, c’est une méthode d’appropriation collective de textes, par la division de la lecture et l’échange entre les participant·es. Dans un cadre convivial et chaleureux, explorons ensemble cet ouvrage !

Le Collectif Textes organise des arpentages dans le bassin caennais pour s’émanciper par la lecture collective et le partage.

Samedi 21 février, de 10h à 13h, dans les bureaux de la Maison du Vélo (1 place de la Gare, Caen)

gratuit et ouvert à tous (à partir de 15 ans)

groupe limité à 20 personnes

repas partagé à la suite de l’atelier

Résumé de l’ouvrage :

« L’automobile a envahi les villes et les campagnes, les lois et les esprits. De Pompidou à Macron, pas un président de la République n’a su remettre en question son règne absolu. Les avertissements ne manquent pourtant pas : changement climatique, pollution de l’air, sédentarité excessive, insécurité routière…

C’est parce qu’entre fascination, dépendance et industries irremplaçables, la voiture nous écrase. Pour contrer cet envahissement, il nous faut comprendre que l’automobile fait système. À l’inverse, la bicyclette n’est pas seulement un mode de déplacement vertueux pour la planète, elle est aussi un vecteur de libération collective.

En s’appuyant sur les pionniers de la critique automobile, d’Ivan Illich à André Gorz, mais aussi sur les dernières recherches en sciences sociales, Joseph D’halluin propose une « vélorution » joyeuse. En donnant un sens politique à la pratique du vélo, il permet de dépasser la résignation face aux difficultés d’une telle lutte.

Ce livre résonne comme un manuel de combat, pour une révolution à grands coups de pédale. »

