Atelier d’arpentage Bibliothèque Terre d’Auge Pont-l’Évêque

Atelier d’arpentage Bibliothèque Terre d’Auge Pont-l’Évêque lundi 3 novembre 2025.

Atelier d’arpentage Lundi 3 novembre, 14h00 Bibliothèque Terre d’Auge Calvados

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-03T14:00:00 – 2025-11-03T17:00:00

Fin : 2025-11-03T14:00:00 – 2025-11-03T17:00:00

L’arpentage est la découverte et l’exploration d’un texte par un petit groupe de personnes : chaque participant lit individuellement un passage du livre choisi et le restitue. Ainsi se crée un espace de discussion et de partage ou chacun peut s’approprier le texte et apporter son point de vue. Un outil puissant pour dédramatiser la lecture ! Conseil : ne pas lire le livre avant l’arpentage.

Bibliothèque Terre d’Auge 38 rue Saint-Michel 14130 Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque 14130 Pont-l’Évêque Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « bib.plv@terredauge.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 31 64 24 91 »}]

« Lire ensemble Corinne Morel Darleux » animé par Muriel Yung et Laetitia Staqui (Bibliothèque du Calvados). Imaginons demain

Département du Calvados