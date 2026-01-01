Atelier d’arpentage Pour une écologie pirate de Fatima Ouassak Caen

Atelier d’arpentage Pour une écologie pirate de Fatima Ouassak

Le Collectif Textes et l’association Vent d’ouest vous invitent à un atelier d’arpentage de l’ouvrage de Fatima Ouassak, Pour une écologie Pirate, et nous serions libres aux éditions du Points paru en 2024.

Lire et échanger.

Le Collectif Textes et l'association Vent d'Ouest vous invitent à un moment de lecture partagée et d'échanges autour de l'ouvrage Pour une écologie pirate de Fatima Ouassak (éditions du Seuil, 2024).

L’arpentage est une méthode de lecture collective où chacun·e se voit confier une partie du livre à parcourir, avant de partager ses impressions et ses réflexions avec le groupe. .

English : Atelier d’arpentage Pour une écologie pirate de Fatima Ouassak

Collectif Textes and association Vent d’ouest invite you to a workshop to survey Fatima Ouassak’s book Pour une écologie Pirate, et nous serions libres, published by Points in 2024.

