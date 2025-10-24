Atelier d’art bijouterie portes ouvertes SB Créatrice de bijoux La Vineuse sur Fregande

Atelier d’art bijouterie portes ouvertes

SB Créatrice de bijoux 3905 Route de Château La Vineuse sur Fregande Saône-et-Loire

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-10-24 10:00:00

fin : 2025-10-25 19:00:00

2025-10-24

Portes ouvertes de l’atelier

Je vous invite à pousser la porte de mon atelier le temps d’un week-end pour découvrir l’univers de la création de bijoux.

Au programme

– Présentation du travail du métal explication des différentes étapes de conception d’un bijou, du dessin à la finition.

– Démonstrations de perles de verre de Murano découvrez la magie du verre en fusion et la naissance de perles colorées façonnées à la flamme.

Un moment privilégié pour échanger autour du savoir-faire artisanal, observer les gestes du métier et plonger dans l’ambiance poétique de l’atelier. .

SB Créatrice de bijoux 3905 Route de Château La Vineuse sur Fregande 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

