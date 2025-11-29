Atelier d’art créatif au Tiers Lieu Amassa LOURDES Lourdes
Atelier d’art créatif au Tiers Lieu Amassa LOURDES Lourdes samedi 29 novembre 2025.
Atelier d’art créatif au Tiers Lieu Amassa
LOURDES 19 Avenue Général Baron Maransin Lourdes Hautes-Pyrénées
Début : 2025-11-29 15:00:00
fin : 2025-11-29 17:30:00
2025-11-29
Ouvert à tous, dès 12 ans.
Participation libre à partir de 3 €.
Information et inscription 06 46 38 89 96
English :
Open to all, aged 12 and over.
Free participation from 3? upwards.
Information and registration: 06 46 38 89 96
German :
Offen für alle ab 12 Jahren.
Freie Teilnahme ab 3 ?
Informationen und Anmeldung: 06 46 38 89 96
Italiano :
Aperto a tutti, a partire dai 12 anni.
Ingresso gratuito dai 3 anni in su.
Informazioni e prenotazioni: 06 46 38 89 96
Espanol :
Abierto a todos, a partir de 12 años.
Entrada gratuita a partir de 3 años y medio.
Información y reservas: 06 46 38 89 96
