Atelier d’art créatif au Tiers Lieu Amassa LOURDES Lourdes

Atelier d’art créatif au Tiers Lieu Amassa

LOURDES 19 Avenue Général Baron Maransin Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-11-29 15:00:00

fin : 2025-11-29 17:30:00

2025-11-29

Ouvert à tous, dès 12 ans.

Participation libre à partir de 3 €.

Information et inscription 06 46 38 89 96

English :

Open to all, aged 12 and over.

Free participation from 3? upwards.

Information and registration: 06 46 38 89 96

German :

Offen für alle ab 12 Jahren.

Freie Teilnahme ab 3 ?

Informationen und Anmeldung: 06 46 38 89 96

Italiano :

Aperto a tutti, a partire dai 12 anni.

Ingresso gratuito dai 3 anni in su.

Informazioni e prenotazioni: 06 46 38 89 96

Espanol :

Abierto a todos, a partir de 12 años.

Entrada gratuita a partir de 3 años y medio.

Información y reservas: 06 46 38 89 96

