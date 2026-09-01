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AGENDA · Lourdes

Atelier d’art créatif au tiers-lieu Amassa LOURDES Lourdes

samedi 19 septembre 2026 · LOURDES · Lourdes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
LOURDES
Adresse
19 Avenue du Général Baron Maransin
Ville
65100 Lourdes
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Lourdes

Atelier d’art créatif au tiers-lieu Amassa

LOURDES 19 Avenue du Général Baron Maransin Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Atelier « Art du collage ».

Quel que soit votre niveau, Jami et Noémie vous encadreront dans votre cheminement créatif.

Inscriptions au 06 46 38 89 96

Participation libre à partir de 3€
  .

LOURDES 19 Avenue du Général Baron Maransin Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 46 38 89 96 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

« Art of Collage » Workshop.

No matter your skill level, Jami and Noémie will guide you on your creative journey.

Register by calling 06 46 38 89 96

Donation-based participation, starting at 3?

L’événement Atelier d’art créatif au tiers-lieu Amassa Lourdes a été mis à jour le 2026-09-10 par OT de Lourdes|CDT65

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