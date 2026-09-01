Atelier d’art créatif au tiers-lieu Amassa LOURDES Lourdes

Informations pratiques

Lourdes

Atelier d’art créatif au tiers-lieu Amassa

LOURDES 19 Avenue du Général Baron Maransin Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Atelier « Art du collage ».

Quel que soit votre niveau, Jami et Noémie vous encadreront dans votre cheminement créatif.

Inscriptions au 06 46 38 89 96

Participation libre à partir de 3€

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LOURDES 19 Avenue du Général Baron Maransin Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 46 38 89 96

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

« Art of Collage » Workshop.

No matter your skill level, Jami and Noémie will guide you on your creative journey.

Register by calling 06 46 38 89 96

Donation-based participation, starting at 3?

L’événement Atelier d’art créatif au tiers-lieu Amassa Lourdes a été mis à jour le 2026-09-10 par OT de Lourdes|CDT65