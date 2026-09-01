Atelier d’art créatif au tiers-lieu Amassa LOURDES Lourdes
samedi 19 septembre 2026 · LOURDES · Lourdes
Informations pratiques
Lourdes
Atelier d’art créatif au tiers-lieu Amassa
LOURDES 19 Avenue du Général Baron Maransin Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Atelier « Art du collage ».
Quel que soit votre niveau, Jami et Noémie vous encadreront dans votre cheminement créatif.
Inscriptions au 06 46 38 89 96
Participation libre à partir de 3€
.
LOURDES 19 Avenue du Général Baron Maransin Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 46 38 89 96
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
« Art of Collage » Workshop.
No matter your skill level, Jami and Noémie will guide you on your creative journey.
Register by calling 06 46 38 89 96
Donation-based participation, starting at 3?
L’événement Atelier d’art créatif au tiers-lieu Amassa Lourdes a été mis à jour le 2026-09-10 par OT de Lourdes|CDT65
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