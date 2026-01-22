Atelier d’art créatif Technique artistique le pointillisme LOURDES Lourdes
LOURDES 19 Avenue du Général Baron Maransin Lourdes Hautes-Pyrénées
Début : 2026-02-28 15:30:00
fin : 2026-02-28 17:30:00
2026-02-28
Quel que soit votre niveau, Jami et Noémie vous encadreront dans votre cheminement créatif.
Ouvert à tous, dès 12 ans.
Participation libre à partir de 3€.
Pour toute information et inscription, contactez Noémie au 06 46 38 89 96.
LOURDES 19 Avenue du Général Baron Maransin Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 46 38 89 96
English :
Creative arts workshop: Artistic technique: pointillism
Whatever your level, Jami and Noémie will guide you on your creative journey.
Open to all, aged 12 and over.
Free participation from 3? upwards.
For information and registration, contact Noémie on 06 46 38 89 96.
