Atelier d’art créatif Techniques d’illustration (manga, BD) LOURDES Lourdes

Atelier d’art créatif Techniques d’illustration (manga, BD)

LOURDES 19 Avenue du Général Baron Maransin Lourdes Hautes-Pyrénées

Atelier d’art créatif Techniques d’illustration (manga, BD, etc.)

Quel que soit votre niveau, Jami et Noémie vous encadreront dans votre cheminement créatif.

Ouvert à tous, dès 12 ans.

Participation libre à partir de 3€.

Pour toute information et inscription, contactez Noémie au 06 46 38 89 96.

LOURDES 19 Avenue du Général Baron Maransin Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 46 38 89 96

English :

Creative arts workshop: Illustration techniques (manga, comics, etc.)

Whatever your level, Jami and Noémie will guide you on your creative journey.

Open to all, ages 12 and up.

Free participation from 3? upwards.

For information and registration, contact Noémie on 06 46 38 89 96.

