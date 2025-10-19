Atelier d’art Floral La Rom’Ant’ique Châtelus-Malvaleix
Atelier d’art Floral La Rom’Ant’ique Châtelus-Malvaleix jeudi 15 janvier 2026.
La Rom’Ant’ique 6 place de la liberté Châtelus-Malvaleix Creuse
Laissez parler votre créativité et préparez votre décoration de fêtes.Au programme
Réalisation d’une composition »a l’angalise
Conseils techniques et astuces pour une composition durable.Repartez avec votre création
1 cours 42 e 2 cours 80e 3 cours 112e
–> La Rom’an’tique .
La Rom’Ant’ique 6 place de la liberté Châtelus-Malvaleix 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 60 35 laromantique23270@gmail.com
