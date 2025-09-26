ATELIER D’ART FLORAL Pivoine et Cie Coulanges-sur-Yonne

ATELIER D’ART FLORAL Pivoine et Cie Coulanges-sur-Yonne vendredi 26 septembre 2025.

ATELIER D’ART FLORAL

Pivoine et Cie 6 Rue d’Auxerre Coulanges-sur-Yonne Yonne

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26 14:00:00

fin : 2025-09-27 15:30:00

Date(s) :

2025-09-26 2025-09-27

Ateliers d’Art Floral proposés par Pivoine et Cie les 26 et 27 septembre réservation au 09 81 63 54 67 ou sur les réseaux sociaux places limitées (5 par atelier) fin des inscriptions le 21 septembre .

Pivoine et Cie 6 Rue d’Auxerre Coulanges-sur-Yonne 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 81 63 54 67

English : ATELIER D’ART FLORAL

German : ATELIER D’ART FLORAL

Italiano :

Espanol :

L’événement ATELIER D’ART FLORAL Coulanges-sur-Yonne a été mis à jour le 2025-09-04 par OT Clamecy Haut Nivernais