ATELIER D’ART FLORAL Pivoine et Cie Coulanges-sur-Yonne
ATELIER D’ART FLORAL Pivoine et Cie Coulanges-sur-Yonne vendredi 24 octobre 2025.
ATELIER D’ART FLORAL
Pivoine et Cie 6 Rue d’Auxerre Coulanges-sur-Yonne Yonne
Tarif : 35 – 35 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-24 14:00:00
fin : 2025-10-25 15:30:00
Date(s) :
2025-10-24 2025-10-25
Ateliers d’Art Floral proposés par Pivoine et Cie les 24 et 25 octobre 2025 réservation au 09 81 63 54 67 ou sur les réseaux sociaux places limitées (5 par atelier) fin des inscriptions le 19 octobre .
Pivoine et Cie 6 Rue d’Auxerre Coulanges-sur-Yonne 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 81 63 54 67
