Atelier d’art floral

Pivoine et Cie 6 Rue d’Auxerre Coulanges-sur-Yonne Yonne

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 17:00:00

fin : 2026-03-27 18:30:00

Date(s) :

2026-03-27 2026-03-28

Ateliers d’Art Floral proposés par Pivoine et Cie les 27 et 28 mars 2026 Réservation au 09 81 63 54 67 ou sur les réseaux sociaux places limitées (5 par atelier) Fin des inscriptions le 16 mars 2026 Places limitées (5 par atelier) .

Pivoine et Cie 6 Rue d’Auxerre Coulanges-sur-Yonne 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 81 63 54 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier d’art floral

L’événement Atelier d’art floral Coulanges-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-03-05 par OT Clamecy Haut Nivernais