Atelier d’art Floral Enfants La Rom’Ant’ique Châtelus-Malvaleix
Atelier d’art Floral Enfants La Rom’Ant’ique Châtelus-Malvaleix samedi 20 décembre 2025.
Atelier d’art Floral Enfants
La Rom’Ant’ique 6 place de la liberté Châtelus-Malvaleix Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Atelier d’art Floral pour enfants
Samedi 20 Décembre
14h30
Laissez parler votre créativité et préparez votre décoration de fêtes. Au programme
Réalisation d’un centre de table
Conseils techniques et astuces pour une composition durable. Repartez avec votre création
1 cours 42 e 2 cours 80e 3 cours 112e
–> La Rom’an’tique .
La Rom’Ant’ique 6 place de la liberté Châtelus-Malvaleix 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 60 35 laromantique23270@gmail.com
English : Atelier d’art Floral Enfants
German : Atelier d’art Floral Enfants
Italiano :
Espanol : Atelier d’art Floral Enfants
L’événement Atelier d’art Floral Enfants Châtelus-Malvaleix a été mis à jour le 2025-10-16 par Portes de la Creuse en Marche