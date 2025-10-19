Atelier d’art Floral Enfants La Rom’Ant’ique Châtelus-Malvaleix

Atelier d’art Floral Enfants

La Rom’Ant’ique 6 place de la liberté Châtelus-Malvaleix Creuse

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

2025-12-20

Atelier d’art Floral pour enfants

Samedi 20 Décembre

14h30

Laissez parler votre créativité et préparez votre décoration de fêtes. Au programme

Réalisation d’un centre de table

Conseils techniques et astuces pour une composition durable. Repartez avec votre création

1 cours 42 e 2 cours 80e 3 cours 112e

La Rom’Ant’ique 6 place de la liberté Châtelus-Malvaleix 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 60 35 laromantique23270@gmail.com

