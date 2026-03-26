Atelier d’art floral

8 Route de Moulismes Persac Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

L’atelier floral propose la création d’une composition sur le thème de Pâques. .

8 Route de Moulismes Persac 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine lebruitdutrapeze@gmail.com

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English : Atelier d’art floral

L’événement Atelier d’art floral Persac a été mis à jour le 2026-03-23 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne