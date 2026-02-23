Atelier d’art floral printanier rue du Chevecier Saint-Michel-Chef-Chef
Venez découvrir l’art floral à Saint-Michel-Chef-Chef lors de cet atelier spécial printemps !
L’association Floretz44 vous invite à un atelier créatif à la salle Beauséjour de Saint-Michel Chef Chef.
Créez votre propre chef-d’œuvre floral grâce aux conseils de nos animateurs.
Sont fournis fleurs, végétaux, outils…
Pensez simplement à apporter
une protection de table
un sécateur
une paire de ciseaux
une petite pince
un sac poubelle
un chiffon
un rouleau de scotch
Un moment convivial et créatif pour partager votre passion des fleurs.
Repartez avec votre création pour émerveiller vos invités.
Infos pratiques
Précisez votre créneau horaire préféré 9h ou 14h
Réservation obligatoire avant le 21 mars à floretz44@gmail.com ou auprès de Michelle Bichon au 06 66 85 42 86
N’attendez plus pour vous inscrire !
rue du Chevecier Salle Beauséjour Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 66 85 42 86 floretz44@gmail.com
English :
Come and discover floral art in Saint-Michel-Chef-Chef during this special spring workshop!
