Atelier d’art floral printanier rue du Chevecier Saint-Michel-Chef-Chef

Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique

2026-03-27 14:00:00

2026-03-27 17:00:00

2026-03-27

Venez découvrir l’art floral à Saint-Michel-Chef-Chef lors de cet atelier spécial printemps !



L’association Floretz44 vous invite à un atelier créatif à la salle Beauséjour de Saint-Michel Chef Chef.

Créez votre propre chef-d’œuvre floral grâce aux conseils de nos animateurs.

Sont fournis fleurs, végétaux, outils…

Pensez simplement à apporter

une protection de table

un sécateur

une paire de ciseaux

une petite pince

un sac poubelle

un chiffon

un rouleau de scotch

Un moment convivial et créatif pour partager votre passion des fleurs.

Repartez avec votre création pour émerveiller vos invités.

Précisez votre créneau horaire préféré 9h ou 14h

Réservation obligatoire avant le 21 mars à floretz44@gmail.com ou auprès de Michelle Bichon au 06 66 85 42 86

N’attendez plus pour vous inscrire !

rue du Chevecier Salle Beauséjour Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 66 85 42 86 floretz44@gmail.com

Come and discover floral art in Saint-Michel-Chef-Chef during this special spring workshop!

