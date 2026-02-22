Atelier d’art floral Vive le printemps Office de tourisme Thiviers

Atelier d’art floral Vive le printemps

Envie d’apporter une touche de fraîcheur et de couleur à votre intérieur ? Participez à notre atelier de compositions florales, animé par Labeylie Fleurs, fleuriste à Thiviers.

Débutant accepté

Invitez vos petits artistes à laisser parler leur créativité avec un atelier d’art floral ludique et coloré ! Guidés par Ludivine de Labeylie Fleurs, fleuriste à Thiviers, les enfants apprendront à composer une jolie création florale aux couleurs du printemps. Un moment convivial et poétique pour découvrir le plaisir de jouer avec les fleurs tout en développant leur sens artistique.

Réservation obligatoire .

Office de tourisme 1 Place du Maréchal Foch Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 55 12 50

English : Atelier d’art floral Vive le printemps

Want to add a touch of freshness and color to your home? Take part in our summer flower arrangement workshop, led by Labeylie Fleurs, florist in Thiviers.

Beginners accepted

