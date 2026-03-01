Atelier d’art inclusif Centre Paris Anim’ Beaujon PARIS
Atelier d’art inclusif Centre Paris Anim’ Beaujon PARIS samedi 21 mars 2026.
Rejoignez un atelier d’art inclusif animé par l’artiste Arold, qui expose ses oeuvres au 59 Rivoli, un lieu emblématique de la création artistique à Paris.
Cet événement est une initiative du réseau Global Shapers Paris et sera accueilli au Centre Paris Anim’ Beaujon (Paris 8e).
Samedi 21 mars 2026
14h à 18h
Centre Paris Anim’ Beaujon, 208 rue du Faubourg Saint Honoré (Paris 8e)
GRATUIT sur réservation au 01 53 53 06 99 / info@ebeaujon.org
Et si l’art devenait un espace de rencontre ?
Le samedi 21 mars 2026
de 14h00 à 18h00
gratuit
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-21T15:00:00+01:00
fin : 2026-03-21T19:00:00+01:00
Date(s) : 2026-03-21T14:00:00+02:00_2026-03-21T18:00:00+02:00
Centre Paris Anim’ Beaujon 208, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS
https://ebeaujon.org/evenements/ateliers/atelier-dart-inclusif/ +33153530699 info@ebeaujon.org
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