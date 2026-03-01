Atelier d’art inclusif Centre Paris Anim’ Beaujon PARIS

Rejoignez un atelier d’art inclusif animé par l’artiste Arold, qui expose ses oeuvres au 59 Rivoli, un lieu emblématique de la création artistique à Paris.

Cet événement est une initiative du réseau Global Shapers Paris et sera accueilli au Centre Paris Anim’ Beaujon (Paris 8e).

Samedi 21 mars 2026

14h à 18h

Centre Paris Anim’ Beaujon, 208 rue du Faubourg Saint Honoré (Paris 8e)



GRATUIT sur réservation au 01 53 53 06 99 / info@ebeaujon.org

Et si l’art devenait un espace de rencontre ?

Le samedi 21 mars 2026

de 14h00 à 18h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-21T15:00:00+01:00

fin : 2026-03-21T19:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-21T14:00:00+02:00_2026-03-21T18:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Beaujon 208, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS

https://ebeaujon.org/evenements/ateliers/atelier-dart-inclusif/ +33153530699 info@ebeaujon.org



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