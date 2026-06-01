Atelier d’art Portraits de Narnitanski Augusteum, Arheološki muzej Narona, Grad Metković

Atelier d’art Portraits de Narnitanski Augusteum Dimanche 14 juin, 18h00 Arheološki muzej Narona Dubrovnik-Neretva County

Les demandes pour les ateliers sont nécessaires pour assurer une quantité suffisante de matériel de travail. Les candidatures sont reçues par téléphone au numéro 020 691 596 ou par courriel [à l’adresse info@a-m-narona.hr](mailto:info@a-m-narona.hr).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T18:00:00+02:00 – 2026-06-14T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T18:00:00+02:00 – 2026-06-14T19:00:00+02:00

30 ANS DEPUIS LA DÉCOUVERTE DE L’AUGUSTE À NARONA (1995-1996)

Au cours des Journées européennes d’archéologie de cette année, nous célébrons le 30e anniversaire de la découverte d’Augusteum et nous nous souvenons de la deuxième année de l’exploration de ce site important. À cette occasion, pour tous les visiteurs, les 12, 13 et 14 juin, de 9h00 à 10h00, nous avons préparé des visites guidées gratuites à travers ce musée unique sur place, construit au-dessus des vestiges du temple romain Augusteum, et une exposition de photographies de la fouille d’Augusteum à Narona – œuvres 1996. Le vendredi 12 juin et le samedi 13 juin de 18h00 à 19h00 aura lieu au Musée archéologique Narona atelier pédagogique Latin epigrafika. Lors de l’atelier, les participants découvriront qui a inventé l’alphabet latin, ce qui est l’épigraphie latine, comment les Romains anciens ont écrit des inscriptions et quoi et ce qui est écrit sur les inscriptions à Auguste. Les ateliers sont destinés aux visiteurs de tous âges. Le dimanche 14 juin, de 18h00 à 19h00, le Musée organisera un atelier d’art Portraits de l’Auguste de Naronitano. Tous les participants peindront des portraits dans la technique de la tempera sur toile.

Arheološki muzej Narona 43.08326 17.62846 Grad Metković 20352 Dubrovnik-Neretva County +385 20 691 596 https://www.a-m-narona.hr/ [{« type »: « email », « value »: « info@a-m-narona.hr »}]

JA

©Arheološki muzej Narona