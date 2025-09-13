Atelier d’art postal | Landos Landos

Salle des Fêtes Landos Haute-Loire

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Début : 2025-09-13 14:30:00
fin : 2025-09-13 16:30:00

2025-09-13

Atelier de fabrication de timbre et d’enveloppe, pour adulte et enfant.
Sur inscription par mail 43barbouille@gmail.com
Salle des Fêtes Landos 43340 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   43barbouille@gmail.com

English :

Stamp and envelope-making workshop for adults and children.
Registration by e-mail: 43barbouille@gmail.com

German :

Workshop zur Herstellung einer Briefmarke und eines Umschlags, für Erwachsene und Kinder.
Nach Anmeldung per E-Mail: 43barbouille@gmail.com

Italiano :

Laboratorio di creazione di francobolli e buste per adulti e bambini.
Iscrizioni via e-mail: 43barbouille@gmail.com

Espanol :

Taller de fabricación de sellos y sobres para adultos y niños.
Inscripción por correo electrónico: 43barbouille@gmail.com

