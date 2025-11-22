Atelier d’art pour les enfants Association Itzal Aktiboa Saint-Jean-Pied-de-Port

Atelier d’art pour les enfants

Association Itzal Aktiboa 22 rue de la citadelle Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Arte tailerra, haurrei zuzendua. Atelier art pour les enfants, organisé par l’association Itzal aktiboa. Dans le cadre d’euskararen urtaroa. .

Association Itzal Aktiboa 22 rue de la citadelle Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 00 57 23

