Atelier d’art pour les enfants Association Itzal Aktiboa Saint-Jean-Pied-de-Port

Association Itzal Aktiboa 22 rue de la citadelle Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques
Arte tailerra, haurrei zuzendua. Atelier art pour les enfants, organisé par l’association Itzal aktiboa. Dans le cadre d’euskararen urtaroa. .
Association Itzal Aktiboa 22 rue de la citadelle Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 00 57 23
