Atelier d’art thérapie avec Isabelle Schweitzer Espace Culturel du Pays de Nay Nay

Atelier d’art thérapie avec Isabelle Schweitzer

Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Participer à un atelier créatif offre une véritable parenthèse de bien-être. Laissons place à notre imaginaire dans la création autour du printemps qui s’éveille. Inspirons-nous de la végétation qui pointe son nez pour se reconnecter a soi. Dans un temps d’expérimentation joyeuse pour s’offrir un espace où l’on nourrit son cœur et son esprit autour de la réalisation d’un bouquet champêtre. Temps de relaxation, collage végétal, suivi d’un atelier écriture intuitive et d’un mini carnet de gratitude. Tout public Durée 2h30 Sur inscription .

Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 79 culture@paysdenay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier d’art thérapie avec Isabelle Schweitzer

L’événement Atelier d’art thérapie avec Isabelle Schweitzer Nay a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay