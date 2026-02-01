Atelier d’art-thérapie

14 Chemin de la Rencontre Ballan-Miré Indre-et-Loire

Tarif : 50 – 50 – EUR

50

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-28 14:30:00

fin : 2026-02-28 16:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Cultiver l’estime et la confiance en soi

Vous arrive-t-il de douter de vous, de vous juger trop sévèrement, ou de ne pas oser être pleinement vous-même ?

Cet atelier est une parenthèse bienveillante pour prendre conscience de votre valeur, renforcer votre confiance et apprendre à vous regarder .

Cultiver l’estime et la confiance en soi

Vous arrive-t-il de douter de vous, de vous juger trop sévèrement, ou de ne pas oser être pleinement vous-même ?

Cet atelier est une parenthèse bienveillante pour prendre conscience de votre valeur, renforcer votre confiance et apprendre à vous regarder avec plus de douceur et de fierté. 50 .

14 Chemin de la Rencontre Ballan-Miré 37510 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 89 95 17 42 karine.lozano@hotmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Cultivating self-esteem and self-confidence

Do you sometimes doubt yourself, judge yourself too harshly, or don’t dare to be yourself?

This workshop is a gentle interlude for you to become aware of your worth, boost your confidence and learn how to look at yourself.

L’événement Atelier d’art-thérapie Ballan-Miré a été mis à jour le 2026-02-12 par Tours Val de Loire Tourisme