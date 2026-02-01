Atelier d’art-thérapie Ballan-Miré
Atelier d’art-thérapie Ballan-Miré samedi 28 février 2026.
Atelier d’art-thérapie
14 Chemin de la Rencontre Ballan-Miré Indre-et-Loire
Tarif : 50 – 50 – EUR
Début : Samedi 2026-02-28 14:30:00
fin : 2026-02-28 16:00:00
2026-02-28
Cultiver l’estime et la confiance en soi
Vous arrive-t-il de douter de vous, de vous juger trop sévèrement, ou de ne pas oser être pleinement vous-même ?
Cet atelier est une parenthèse bienveillante pour prendre conscience de votre valeur, renforcer votre confiance et apprendre à vous regarder avec plus de douceur et de fierté.
14 Chemin de la Rencontre Ballan-Miré 37510 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 89 95 17 42 karine.lozano@hotmail.fr
English :
Cultivating self-esteem and self-confidence
Do you sometimes doubt yourself, judge yourself too harshly, or don’t dare to be yourself?
This workshop is a gentle interlude for you to become aware of your worth, boost your confidence and learn how to look at yourself.
