Atelier d’art thérapie, Les bulles d’Anaïs Bercenay-en-Othe
Atelier d’art thérapie, Les bulles d’Anaïs Bercenay-en-Othe mercredi 27 mai 2026.
Atelier d’art thérapie, Les bulles d’Anaïs
24 rue de Maraye Bercenay-en-Othe Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 10:00:00
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
Mercredi 27 mai SAINT-MARDS-EN-OTHE Atelier d’art thérapie, Les bulles d’Anaïs. A 10h au point lecture.
Les bulles d’Anaïs revient au sein du réseau Othe-Armance. Anaïs Joly propose d’expérimenter les liens entre nature et art au cours d’atelier d’art thérapie.
ATELIER GRATUIT TOUT PUBLIC
Informations et réservations bibliotheque.bercenayenothe@orange.fr .
24 rue de Maraye Bercenay-en-Othe 10190 Aube Grand Est bibliotheque.bercenayenothe@orange.fr
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L’événement Atelier d’art thérapie, Les bulles d’Anaïs Bercenay-en-Othe a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance
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