Atelier d’art thérapie, Les bulles d’Anaïs

14 rue Jules Petit Saint-Mards-en-Othe Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 15:30:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Mercredi 27 mai SAINT-MARDS-EN-OTHE Atelier d’art thérapie, Les bulles d’Anaïs. A 15h30 au point lecture.

Les bulles d’Anaïs revient au sein du réseau Othe-Armance. Anaïs Joly propose d’expérimenter les liens entre nature et art au cours d’atelier d’art thérapie.

ATELIER GRATUIT TOUT PUBLIC

Informations et réservations mairiesaintmardsenothe@orange.fr .

14 rue Jules Petit Saint-Mards-en-Othe 10160 Aube Grand Est mairiesaintmardsenothe@orange.fr

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English :

L’événement Atelier d’art thérapie, Les bulles d’Anaïs Saint-Mards-en-Othe a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance