Atelier d’artistes, Atelier Duo, Montipouret

Informations pratiques

Atelier d’artistes 19 et 20 septembre Atelier Duo Indre

20 personnes et plus

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Exposition exeptionnelle de l’artiste Jean Claude Pardou. Peintures et dessins.

Atelier ouvert au public.

Exposition temporaire.

Atelier Duo 2 rue du Chuillet 36230 Montipouret Montipouret 36230 Indre Centre-Val de Loire 07 82 13 15 65 http://editions-collodion.my.canva.site Atelier de céramique et peinture en lien avec l’atelier de typographie et sérigraphie des éditions Collodion à Mers-sur-Indre. possibilité de se garer très facilement sur les lieux.

Exposition de création d’objets en céramique et peintures

© sophie et gilberte