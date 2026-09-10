Atelier d’artistes, Atelier Duo, Montipouret
samedi 19 septembre 2026 · Atelier Duo · Montipouret
Informations pratiques
Atelier d’artistes 19 et 20 septembre Atelier Duo Indre
20 personnes et plus
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Exposition exeptionnelle de l’artiste Jean Claude Pardou. Peintures et dessins.
Atelier ouvert au public.
Exposition temporaire.
Atelier Duo 2 rue du Chuillet 36230 Montipouret Montipouret 36230 Indre Centre-Val de Loire 07 82 13 15 65 http://editions-collodion.my.canva.site Atelier de céramique et peinture en lien avec l’atelier de typographie et sérigraphie des éditions Collodion à Mers-sur-Indre. possibilité de se garer très facilement sur les lieux.
Exposition de création d’objets en céramique et peintures
© sophie et gilberte