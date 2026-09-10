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AGENDA · Montipouret

Atelier d’artistes, Atelier Duo, Montipouret

samedi 19 septembre 2026 · Atelier Duo · Montipouret

Atelier d’artistes, Atelier Duo, Montipouret

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Atelier Duo
Adresse
2 rue du Chuillet 36230 Montipouret
Ville
36230 Montipouret
Département
Indre
Tarif
20 personnes et plus

Atelier d’artistes 19 et 20 septembre Atelier Duo Indre

20 personnes et plus

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Exposition exeptionnelle de l’artiste Jean Claude Pardou. Peintures et dessins.
Atelier ouvert au public.
Exposition temporaire.

Atelier Duo 2 rue du Chuillet 36230 Montipouret Montipouret 36230 Indre Centre-Val de Loire 07 82 13 15 65 http://editions-collodion.my.canva.site Atelier de céramique et peinture en lien avec l’atelier de typographie et sérigraphie des éditions Collodion à Mers-sur-Indre. possibilité de se garer très facilement sur les lieux.
Exposition de création d’objets en céramique et peintures

© sophie et gilberte