Atelier d’arts imprimés Quai Voltaire Langeac

Atelier d’arts imprimés Quai Voltaire Langeac mercredi 6 août 2025.

Atelier d’arts imprimés

Quai Voltaire Médiathèque Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-08-06

fin : 2025-08-06

Date(s) :

2025-08-06

Dans le cadre de l’Été culturel de la DRAC Atelier d’arts imprimés Initiez-vous à la gravure sur gomme et à la typographie lors d’un atelier créatif et ludique, le Mercredi 6 août, de 14h30 à 16h30.

.

Quai Voltaire Médiathèque Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 23 01 contact.mediatheque@ville-langeac.com

English :

As part of the DRAC?s Summer of Culture Printed Arts Workshop Learn about gum engraving and typography in a fun, creative workshop on Wednesday August 6, from 2:30 to 4:30 pm.

German :

Im Rahmen des Kultursommers der DRAC Workshop für Druckkunst Führen Sie sich in einem kreativen und spielerischen Workshop am Mittwoch, den 6. August, von 14:30 bis 16:30 Uhr in die Radierung und Typografie ein.

Italiano :

Nell’ambito dell’Estate culturale del DRAC Laboratorio di arti stampate Imparate a conoscere l’incisione su gomma e la tipografia in un laboratorio creativo e divertente mercoledì 6 agosto, dalle 14.30 alle 16.30.

Espanol :

En el marco del Verano Cultural de la DRAC Taller de Artes Impresas Aprende sobre el grabado de la goma de mascar y la tipografía en un taller creativo y divertido el miércoles 6 de agosto, de 14.30 a 16.30 horas.

L’événement Atelier d’arts imprimés Langeac a été mis à jour le 2025-07-24 par Communauté de communes des rives Haut-Allier