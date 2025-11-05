Atelier d’arts plastiques à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne

Atelier d’arts plastiques à l’Escarbille

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05 17:00:00

fin : 2025-11-05 19:00:00

Date(s) :

2025-11-05

Dans le cadre du salon du livre Agora à Bellême le 8 et 9 novembre, Lilou vous propose un atelier collage et peinture sur la thématique du salon Le goût des arbres !

Vos oeuvres seront exposées à ce salon. vous pourrez les récupérer ensuite !

Pratique au Café associatif au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis gratuit avec adhésion annuelle au café. .

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie lescarbille@lecafedecourmaugis.fr

