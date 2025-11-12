Atelier d’arts-plastiques adultes Auguste Bartholdi CAUTERETS Cauterets

Atelier d’arts-plastiques adultes Auguste Bartholdi

CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets Hautes-Pyrénées

Début : 2025-11-12 14:30:00

fin : 2025-11-12 17:30:00

2025-11-12

Atelier Hors les murs animé par Jean-Jacques Abdallah, proposé dans les locaux de l’association Maison pour tous à la gare routière de Cauterets (gare en bois) A partir de 15 ans.

Gratuit Inscription à la médiathèque .

CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 59 96

English :

Workshop Hors les murs led by Jean-Jacques Abdallah, at the Maison pour tous association’s premises at the Cauterets bus station (wooden station) From 15 years old.

German :

Atelier Hors les murs unter der Leitung von Jean-Jacques Abdallah, angeboten in den Räumlichkeiten des Vereins Maison pour tous am Busbahnhof von Cauterets (Holzbahnhof) Ab 15 Jahren.

Italiano :

Laboratorio Fuori porta condotto da Jean-Jacques Abdallah, tenuto nei locali dell’associazione Maison pour tous presso la stazione degli autobus di Cauterets (stazione di legno) A partire dai 15 anni.

Espanol :

Taller De puertas afuera dirigido por Jean-Jacques Abdallah, celebrado en los locales de la asociación Maison pour tous en la estación de autobuses de Cauterets (estación de madera) A partir de 15 años.

