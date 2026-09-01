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AGENDA · Cauterets

Atelier d’arts-plastiques adultes- Diego Rivera La cité CAUTERETS Cauterets

mercredi 16 septembre 2026 · CAUTERETS · Cauterets

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
CAUTERETS
Adresse
2 Esplanade des Œufs
Ville
65110 Cauterets
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Cauterets

Atelier d’arts-plastiques adultes- Diego Rivera La cité

CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 14:30:00
fin : 2026-09-16 17:30:00

Date(s) :
2026-09-16

Atelier animé par Jean-Jacques Abdallah – A partir de 15 ans Gratuit – Inscription à la médiathèque
  .

CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 59 96 

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English :

Workshop led by Jean-Jacques Abdallah – Ages 15 and up Free – Registration at the media library

L’événement Atelier d’arts-plastiques adultes- Diego Rivera La cité Cauterets a été mis à jour le 2026-09-10 par OT de Cauterets|CDT65

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