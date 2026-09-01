Atelier d’arts-plastiques adultes- Diego Rivera La cité CAUTERETS Cauterets
mercredi 16 septembre 2026 · CAUTERETS · Cauterets
Informations pratiques
Cauterets
Atelier d’arts-plastiques adultes- Diego Rivera La cité
CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 14:30:00
fin : 2026-09-16 17:30:00
Date(s) :
2026-09-16
Atelier animé par Jean-Jacques Abdallah – A partir de 15 ans Gratuit – Inscription à la médiathèque
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CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 59 96
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English :
Workshop led by Jean-Jacques Abdallah – Ages 15 and up Free – Registration at the media library
L’événement Atelier d’arts-plastiques adultes- Diego Rivera La cité Cauterets a été mis à jour le 2026-09-10 par OT de Cauterets|CDT65
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