Atelier d’arts-plastiques adultes-Julian Van Dieken ( comment se passer de IA ? ) CAUTERETS Cauterets

Atelier d’arts-plastiques adultes-Julian Van Dieken ( comment se passer de IA ? )

CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 14:30:00

fin : 2026-04-29 17:30:00

Date(s) :

2026-04-29

Atelier animé par Jean-Jacques Abdallah A partir de 15 ans

Gratuit Inscription à la médiathèque .

CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 59 96

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English :

Workshop led by Jean-Jacques Abdallah From age 15

L’événement Atelier d’arts-plastiques adultes-Julian Van Dieken ( comment se passer de IA ? ) Cauterets a été mis à jour le 2026-03-27 par OT de Cauterets|CDT65