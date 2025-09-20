Atelier d’arts plastiques au musée archéologique Dortoir des Bénédictins, Musée archéologique à Dijon Dijon

Atelier d’arts plastiques au musée archéologique Dortoir des Bénédictins, Musée archéologique à Dijon Dijon samedi 20 septembre 2025.

Atelier d’arts plastiques au musée archéologique 20 et 21 septembre Dortoir des Bénédictins, Musée archéologique à Dijon Côte-d’Or

Rendez-vous dans le dortoir des bénédictins (1er étage).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, participez à l’atelier d’arts platistiques « Élégante ou décalée: l’abbaye recréée ».

Amusez-vous avec l’architecture autour d’un projet artistique en lien avec l’époque médiévale et l’exposition La rotonde de Saint-Bénigne, 1 000 ans d’histoire.

Dortoir des Bénédictins, Musée archéologique à Dijon 5 rue Docteur Maret, 21000 Dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 44 95 95 https://www.orchestredijonbourgogne.fr/

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, participez à l’atelier d’arts platistiques « Élégante ou décalée: l’abbaye recréée ».

© Direction des musées de Dijon