Atelier d’arts plastiques au musée des Beaux-Arts Musée des Beaux-Arts de Dijon Dijon

Tout public à partir de 6 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le musée des Beaux-Arts de Dijon vous propose l’atelier d’arts plastiques « Ravalement de façade ». Décalquez facilement les façades du musée et sublimez-les par votre trait et des couleurs aquarellées.

Rendez-vous en salle 26 (1er étage)

Musée des Beaux-Arts de Dijon 1 Place de la Sainte Chapelle, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380745209 https://beaux-arts.dijon.fr Restes du Palais des Ducs de Bourgogne

© Direction des musées de Dijon