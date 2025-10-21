Atelier d’Arts Plastiques Création d’insectes Bugeat

Atelier d’Arts Plastiques Création d’insectes Bugeat mardi 21 octobre 2025.

Atelier d’Arts Plastiques Création d’insectes

Médiathèque Bugeat Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21

fin : 2025-10-21

Date(s) :

2025-10-21

Atelier création d’insectes, animé par Liliane Guedon-Rouillon et Célia Viguié.

Animation gratuite, ouverte à tous, sur réservation. .

Médiathèque Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 67 01 00 benoit.lelievre@ccv2m.fr

English : Atelier d’Arts Plastiques Création d’insectes

German : Atelier d’Arts Plastiques Création d’insectes

Italiano :

Espanol : Atelier d’Arts Plastiques Création d’insectes

L’événement Atelier d’Arts Plastiques Création d’insectes Bugeat a été mis à jour le 2025-10-07 par Office de Tourisme Terres de Corrèze