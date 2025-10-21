Atelier d’Arts Plastiques Création d’insectes Bugeat

Médiathèque Bugeat Corrèze

Atelier création d’insectes, animé par Liliane Guedon-Rouillon et Célia Viguié.
Animation gratuite, ouverte à tous, sur réservation.   .

Médiathèque Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 67 01 00  benoit.lelievre@ccv2m.fr

