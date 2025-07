Atelier d’arts plastiques Médiathèque de Flers Flers

Atelier d’arts plastiques Médiathèque de Flers Flers mercredi 30 juillet 2025.

Atelier d’arts plastiques

Médiathèque de Flers 9, rue du Collège Flers Orne

Début : 2025-07-30 14:30:00

fin : 2025-07-30 16:30:00

2025-07-30

Eric Chevallier, artiste plasticien, vous propose de créer votre tableau sur le thème Mes rêves d’enfant avec la méthode du moodboard.

Tout public à partir de 6 ans accompagné d’un adulte, à partir de 10 ans seul, sur inscription

Médiathèque de Flers 9, rue du Collège Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 98 42 22 mediatheque.flers@flers-agglo.fr

English : Atelier d’arts plastiques

Artist Eric Chevallier invites you to create your own painting on the theme of « My childhood dreams », using the moodboard method.

Open to the general public aged 6 and over, accompanied by an adult, or aged 10 and over on their own, registration required

German :

Eric Chevallier, bildender Künstler, schlägt Ihnen vor, Ihr Bild zum Thema « Meine Kinderträume » mit der Methode des Moodboards zu erstellen.

Alle ab 6 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen, ab 10 Jahren allein, Anmeldung erforderlich

Italiano :

Eric Chevallier, artista visivo, vi invita a creare il vostro dipinto sul tema « I sogni della mia infanzia » utilizzando il metodo del moodboard.

Aperto a tutti i bambini dai 6 anni in su accompagnati da un adulto, dai 10 anni in su da soli, con iscrizione obbligatoria

Espanol :

Eric Chevallier, artista plástico, le invita a crear su propio cuadro sobre el tema « Mis sueños de infancia » utilizando el método del moodboard.

Abierto a todos los mayores de 6 años acompañados de un adulto, mayores de 10 solos, inscripción obligatoria

