Atelier d’arts-plastiques jeunesse -Harold Cohen (la peinture artificielle) CAUTERETS Cauterets

Atelier d’arts-plastiques jeunesse -Harold Cohen (la peinture artificielle)

CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 14:30:00

fin : 2026-04-09 16:30:00

Date(s) :

2026-04-09

Atelier animé par Jean-Jacques Abdallah- A partir de 7 ans

Gratuit Inscription à la médiathèque .

CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 59 96

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English :

Workshop led by Jean-Jacques Abdallah- Ages 7 and up

L’événement Atelier d’arts-plastiques jeunesse -Harold Cohen (la peinture artificielle) Cauterets a été mis à jour le 2026-03-24 par OT de Cauterets|CDT65