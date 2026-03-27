Atelier d’arts-plastiques jeunesse -Naum Gabo ( Stylisation du portrait ) CAUTERETS Cauterets
Atelier d’arts-plastiques jeunesse -Naum Gabo ( Stylisation du portrait ) CAUTERETS Cauterets jeudi 23 avril 2026.
Atelier d’arts-plastiques jeunesse -Naum Gabo ( Stylisation du portrait )
CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 14:30:00
fin : 2026-04-23 16:30:00
Date(s) :
2026-04-23
Atelier animé par Jean-Jacques Abdallah- A partir de 7 ans
Gratuit Inscription à la médiathèque .
CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 59 96
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English :
Workshop led by Jean-Jacques Abdallah- Ages 7 and up
L’événement Atelier d’arts-plastiques jeunesse -Naum Gabo ( Stylisation du portrait ) Cauterets a été mis à jour le 2026-03-27 par OT de Cauterets|CDT65
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