Atelier d’Arts Plastiques Le Carnaval des animaux Précigné lundi 16 février 2026.
18 Rue Abbé Louis Chevallier Précigné Sarthe
Tarif : 60 – 60 – EUR
Début : 2026-02-16 10:30:00
fin : 2026-02-20 12:00:00
2026-02-16
Atelier d’Arts plastiques pour les enfants de 7 ans et plus
Les vacances arrivent et les animaux entrent en scène avec Le Carnaval des animaux . Chaque matin une nouvelle exploration créative (dessin, peinture, collage, encre, volume…). Tout le matériel est fourni. .
18 Rue Abbé Louis Chevallier Précigné 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 55 24 42 contact@lebazaroulonpapote.fr
English :
Plastic arts workshop for children aged 7 and over
