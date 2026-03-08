Atelier d’arts plastiques Le papillon de George Sand Aubusson
Atelier d'arts plastiques Le papillon de George Sand Aubusson mercredi 15 avril 2026.
Rue des Arts Aubusson Creuse
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
2026-04-15
Venez vous initier à la pratique artistique de Françoise Pétrovitch à travers la découverte du carton de tapisserie George et créer un marque-page grâce aux techniques de l’aquarelle, du coloriage et du découpage.
Dès 5 ans (enfant accompagné d’un adulte) sur inscription
Rendez-vous à la Cité internationale de la tapisserie .
Rue des Arts Aubusson 23200 Creuse
