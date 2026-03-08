Atelier d’arts plastiques Le papillon de George Sand

Rue des Arts Aubusson Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Venez vous initier à la pratique artistique de Françoise Pétrovitch à travers la découverte du carton de tapisserie George et créer un marque-page grâce aux techniques de l’aquarelle, du coloriage et du découpage.

Dès 5 ans (enfant accompagné d’un adulte) sur inscription

Rendez-vous à la Cité internationale de la tapisserie .

Rue des Arts Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 83 08 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier d’arts plastiques Le papillon de George Sand

L’événement Atelier d’arts plastiques Le papillon de George Sand Aubusson a été mis à jour le 2026-03-06 par OT Aubusson-Felletin