ATELIER D’ASSEMBLAGE AU CHÂTEAU DE L’ENGARRAN Lavérune

ATELIER D’ASSEMBLAGE AU CHÂTEAU DE L’ENGARRAN

Route de Juvignac Lavérune Hérault

Tarif : 99 – 99 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Explorez le Château de l’Engarran, ses 52 hectares en AOP Grés de Montpellier, AOP Languedoc, Saint Georges d’Orques et IGP Pays d’Oc.

Découvrez ce joyau du XVIIIe siècle, classé Monument Historique, et son parc à la française, témoin d’une histoire d’amour unique.

Ensuite, devenez vigneron le temps d’un atelier d’assemblage pour créer votre propre vin rouge, avant de repartir avec une bouteille personnalisée de votre propre cuvée !

Durée 3h

99 € TTC par personne, possibilité d’offrir en carte cadeau .

Route de Juvignac Lavérune 34880 Hérault Occitanie

English :

Explore Château de l?Engarran, its 52 hectares of AOP Grés de Montpellier, AOP Languedoc, Saint Georges d?Orques and IGP Pays d?Oc.

German :

Erkunden Sie das Château de l’Engarran mit seinen 52 Hektar, auf denen AOP Grés de Montpellier, AOP Languedoc, Saint Georges d’Orques und IGP Pays d’Oc angebaut werden.

Italiano :

Esplorate lo Château de l’Engarran e i suoi 52 ettari di AOP Grés de Montpellier, AOP Languedoc, Saint Georges d’Orques e IGP Pays d’Oc.

Espanol :

Explore el Château de l’Engarran y sus 52 hectáreas de AOP Grés de Montpellier, AOP Languedoc, Saint Georges d’Orques e IGP Pays d’Oc.

