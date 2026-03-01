ATELIER D’ASSEMBLAGE ET DE PERSONNALISATION D’UN HERBIER Saint-Martin-de-Boubaux
ATELIER D’ASSEMBLAGE ET DE PERSONNALISATION D’UN HERBIER Saint-Martin-de-Boubaux dimanche 29 mars 2026.
ATELIER D’ASSEMBLAGE ET DE PERSONNALISATION D’UN HERBIER
Café/Resto L’Essentiel Saint-Martin-de-Boubaux Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 14:00:00
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Dans le cadre du projet Archipel(s) avec Laborieuse et la Fabulerie, vous êtes conviés à un atelier d’assemblage et de personnalisation d’un herbier animé par Vincent Pouydesseau. L’atelier est suivie d’une balade-collectage de plantes jusqu’à la Cure.
Dans le cadre du projet Archipel(s) avec Laborieuse et la Fabulerie, vous êtes conviés dimanche 29 mars, à partir de 14h, à un atelier d’assemblage et de personnalisation d’un herbier animé par Vincent Pouydesseau. L’atelier est suivie d’une balade-collectage de plantes jusqu’à la Cure. .
Café/Resto L’Essentiel Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie +33 9 87 52 69 63 lessentiel_smb@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the Archipel(s) project with Laborieuse and La Fabulerie, you’re invited to a workshop on assembling and personalizing a herbarium, led by Vincent Pouydesseau. The workshop is followed by a plant collection walk to La Cure.
L’événement ATELIER D’ASSEMBLAGE ET DE PERSONNALISATION D’UN HERBIER Saint-Martin-de-Boubaux a été mis à jour le 2026-03-02 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère