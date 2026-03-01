ATELIER D’ASSEMBLAGE ET DE PERSONNALISATION D’UN HERBIER

Saint-Martin-de-Boubaux

2026-03-29 14:00:00

2026-03-29

Dans le cadre du projet Archipel(s) avec Laborieuse et la Fabulerie, vous êtes conviés dimanche 29 mars, à partir de 14h, à un atelier d’assemblage et de personnalisation d’un herbier animé par Vincent Pouydesseau. L’atelier est suivie d’une balade-collectage de plantes jusqu’à la Cure. .

Café/Resto L'Essentiel Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie

English :

As part of the Archipel(s) project with Laborieuse and La Fabulerie, you’re invited to a workshop on assembling and personalizing a herbarium, led by Vincent Pouydesseau. The workshop is followed by a plant collection walk to La Cure.

