Atelier d’astronomie La tête dans les étoiles Pôle culturel Narrosse
mercredi 19 août 2026 · Pôle culturel · Narrosse
Informations pratiques
Narrosse
Atelier d’astronomie La tête dans les étoiles
Pôle culturel 1 Route de Sort Narrosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:30:00
fin : 2026-08-19 12:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Activités et jeux pour enrichir, dès 8 ans, les connaissances sur le ciel et l’espace. Si les conditions météo sont favorables, les participants seront amenés à observer le soleil par projection.
Animé par Marjorie, des Francas des Landes .
Pôle culturel 1 Route de Sort Narrosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 24 54 communication@mairie-narrosse.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier d’astronomie La tête dans les étoiles
L’événement Atelier d’astronomie La tête dans les étoiles Narrosse a été mis à jour le 2026-08-01 par OT Grand Dax