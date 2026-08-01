Atelier d’astronomie La tête dans les étoiles Pôle culturel Narrosse

Informations pratiques

Narrosse

Atelier d’astronomie La tête dans les étoiles

Pôle culturel 1 Route de Sort Narrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 10:30:00

fin : 2026-08-19 12:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Activités et jeux pour enrichir, dès 8 ans, les connaissances sur le ciel et l’espace. Si les conditions météo sont favorables, les participants seront amenés à observer le soleil par projection.

Animé par Marjorie, des Francas des Landes .

Pôle culturel 1 Route de Sort Narrosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 24 54 communication@mairie-narrosse.fr

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English : Atelier d’astronomie La tête dans les étoiles

L’événement Atelier d’astronomie La tête dans les étoiles Narrosse a été mis à jour le 2026-08-01 par OT Grand Dax