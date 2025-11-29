Atelier d’Aulune Concours de la plus belle maison en pain d’épices. Baume-les-Dames

Atelier d’Aulune Concours de la plus belle maison en pain d’épices. Baume-les-Dames samedi 29 novembre 2025.

Atelier d’Aulune Concours de la plus belle maison en pain d’épices.

Grenier des Arts Baume-les-Dames Doubs

Début : 2025-11-29 14:00:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Oserez-vous vous inscrire à notre concours de la plus jolie Maison de pain d’épices ? Nous mettrons à votre disposition tout le matériel nécessaire à la réalisation d’une maison en pains d’épices. Attention aux échafaudages et à la déco ! Les créateurs de la maison qui sera élue plus jolie Maison se verront récompensés d’un bon cadeau de 15€ dans notre Boutique de Noël. Notre jury sera implacable !

Vous n’avez plus qu’à vous inscrire entre amis ou avec votre enfant c’est à vous de constituer votre équipe ! Inscription obligatoire.

En partenariat avec le comité des Fêtes. .

Grenier des Arts Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 26 58 46 atelieraulune@outlook.fr

