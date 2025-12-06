Atelier d’Aulune Fabrication de couronne de Noël en papier Atelier d’Aulune Baume-les-Dames

Atelier d’Aulune Fabrication de couronne de Noël en papier Atelier d’Aulune Baume-les-Dames samedi 6 décembre 2025.

Atelier d’Aulune Fabrication de couronne de Noël en papier

Atelier d’Aulune 4 rue faivre d’Esnans Baume-les-Dames Doubs

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Venez créer votre couronne de Noël. Matériel fourni. .

Atelier d’Aulune 4 rue faivre d’Esnans Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 26 58 46 atelieraulune@outlook.fr

English : Atelier d’Aulune Fabrication de couronne de Noël en papier

German : Atelier d’Aulune Fabrication de couronne de Noël en papier

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier d’Aulune Fabrication de couronne de Noël en papier Baume-les-Dames a été mis à jour le 2025-08-25 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS