Atelier d’Aulune Fabrication d’une étoile de papier Atelier d’Aulune Baume-les-Dames

Atelier d'Aulune Fabrication d'une étoile de papier samedi 20 décembre 2025.
Atelier d’Aulune 4 rue faivre d’Esnans Baume-les-Dames Doubs
Tarif : 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date et horaire :
Début : 2025-12-20 14:00:00
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Venez réaliser une décoration de Noël pour décorer la maison à l’approche des fêtes. .
Atelier d’Aulune 4 rue faivre d’Esnans Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 59 74 41 auluneatelier@outlook.fr
